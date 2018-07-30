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За I полугодие свердловские налоговые службы доначислили в бюджет РФ 3,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. За I полугодие 2018 года по результатам контрольной работы налоговыми органами Свердловской области дополнительно начислено платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации на сумму 3,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по региону.



По результатам налоговых проверок дополнительно начислено 2,2 млрд руб., по итогам свыше 1 млн камеральных проверок деклараций (расчетов) налогоплательщиков — 548,3 млн руб. Также по результатам 254 выездных налоговых проверок организаций и 35 проверок физических лиц дополнительно начислено платежей в сумме 1,6 млрд руб.



Уровень результативности выездных налоговых проверок организаций составил 100%. Дополнительно начисленные платежи в расчете на одну проверку организации составили 6,2 млн руб., на одну проверку физического лица — 3 млн руб.



С участием органов внутренних дел проведено 55 выездных налоговых проверок налогоплательщиков, что составляет 19% от общего количества контрольных мероприятий. По их результатам доначислено 809,6 млн руб. Сумма дополнительно начисленных платежей на одну проведенную выездную налоговую проверку составила 14,7 млн руб.



Основные суммы дополнительно начисленных платежей произведены по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (НДС), налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль организаций. В совокупности данные налоги составили 85,5% в общей сумме доначислений. По НДС дополнительно начислено 1,4 млрд руб. (61,1% от общей суммы доначисленных платежей по налоговым проверкам); по налогу на прибыль — 342 млн руб. (15,3%); по НДФЛ — 202,5 млн руб. (9,1%).



Сумма взысканных (поступивших) дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок составила 2,4 млрд руб., что больше показателя I полугодия 2017 года на 356,6 млн руб. или на 17,7%. Сумма налоговых обязательств, увеличенная налогоплательщиками по результатам контрольно-аналитической работы налоговых органов, увеличилась по сравнению с I полугодием 2017 года на 28,5 млн руб. (или на 5,4%) и составила 558 млн руб.

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