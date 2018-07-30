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С середины апреля свердловчан оштрафовали на 1,58 млн руб. за нарушение противопожарного режима
30 июль 2018 (09:07)
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. С 15 апреля в Свердловской области сотрудники МЧС и департамента лесного хозяйства Свердловской области оштрафовали граждан на 1,58 млн руб. за нарушения противопожарного режима.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, всего инспекторы выявили 454 нарушения. В отношении 84 граждан вынесены предупреждения, 235 физических лиц и предпринимателей оштрафованы, в том числе 105 — за нарушения правил противопожарного режима в населенных пунктах и 130 — в лесах. Еще 135 дел об административных правонарушениях находятся на рассмотрении.
«Мониторинг пожароопасной обстановки специалисты МЧС осуществляют и с воздуха с помощью беспилотных летательных систем. Беспилотники позволяют охватывать большие площади и оперативно пресекать нарушения. Своевременная предупредительная работа вместе с усиленной административной практикой дает положительный результат, существенно влияет на снижение возгораний в природной среде и позволяет держать пожарную обстановку на территории под контролем», ― комментируют в пресс-службе надзорного органа.
В настоящее время особый противопожарный режим установлен на территории 17 муниципальных образований.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, всего инспекторы выявили 454 нарушения. В отношении 84 граждан вынесены предупреждения, 235 физических лиц и предпринимателей оштрафованы, в том числе 105 — за нарушения правил противопожарного режима в населенных пунктах и 130 — в лесах. Еще 135 дел об административных правонарушениях находятся на рассмотрении.
«Мониторинг пожароопасной обстановки специалисты МЧС осуществляют и с воздуха с помощью беспилотных летательных систем. Беспилотники позволяют охватывать большие площади и оперативно пресекать нарушения. Своевременная предупредительная работа вместе с усиленной административной практикой дает положительный результат, существенно влияет на снижение возгораний в природной среде и позволяет держать пожарную обстановку на территории под контролем», ― комментируют в пресс-службе надзорного органа.
В настоящее время особый противопожарный режим установлен на территории 17 муниципальных образований.
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