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В Екатеринбурге полиция задержала банкиров по подозрению в хищении более 125 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. В Екатеринбурге полиция задержала собственника, председателя правления и главного бухгалтера банка по подозрению в хищении мошенническим способом более 125 млн руб., сообщает пресс-служба МВД РФ.



По информации ведомства, задержанные организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов аффилированным компаниям без какого-либо обеспечения. Схема была обнаружена в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 2012 году по статье 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ. По выявленным фактам следователи возбудили новое уголовное дело по части 4 статьи 160 «Присвоение или растрата».



«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведено 18 обысков в жилых и нежилых помещениях на территории Свердловской области. Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников — подписка о невыезде», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



В полиции официально не разглашают название банка, но судя по всему, речь может идти об «УИК-банке», лишившемся лицензии еще в 2011 году. Этот банк имеет косвенное отношение к уральской политике: его акционером в 2000-х годах был бывший депутат Госдумы, бывший вице-премьер и замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков. Он продал акции банка до его краха, и о претензиях силовиков к политику не сообщалось.

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