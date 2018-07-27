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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Энергоконсул»
27 июль 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Энергоконсул» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 26 июля 2018 года. Заявителем по делу выступает Инспекция ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 18 млн 113 тыс. руб.
Отметим, ООО «Энергоконсул» зарегистрировано в 2005 году. Основным видом деятельности компании является производство земляных работ.
Соответствующий документ поступил в суд 26 июля 2018 года. Заявителем по делу выступает Инспекция ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 18 млн 113 тыс. руб.
Отметим, ООО «Энергоконсул» зарегистрировано в 2005 году. Основным видом деятельности компании является производство земляных работ.
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