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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Энергоконсул»

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Энергоконсул» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 26 июля 2018 года. Заявителем по делу выступает Инспекция ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 18 млн 113 тыс. руб.



Отметим, ООО «Энергоконсул» зарегистрировано в 2005 году. Основным видом деятельности компании является производство земляных работ.

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