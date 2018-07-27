Кризис

Средняя зарплата специалистов в сфере PR в Екатеринбурге в июне снизилась на 6%

В Екатеринбурге средняя заработная плата специалистов в сфере PR в июне 2018 года снизилась на 6% к аналогичному периоду прошлого года и составила 29 тыс. 109 руб. в месяц. Об этом сообщает пресс-служба портала Avito.



При этом спрос на профессионалов в области коммуникаций за год в уральской столице вырос на 33%, а число желающих работать в PR сократилось на 64%. По динамике количества откликов соискателей город занял 19-е место из 23.



«На фоне нестабильного и преимущественно падающего спроса работодатели старались привлечь соискателей растущими зарплатами. Пик величины окладов в городе пришелся на март, когда пиарщик мог получить 34 тыс. 219 руб. В июне 2018 года средняя зарплата по соответствующим вакансиям составила 29 тыс. 109 руб. — это на 6% ниже аналогичного показателя год назад (31 тыс. 017 руб.) и на 7% ниже, чем в целом по стране сейчас», — рассказали в пресс-службе.



По всей России предложение вакансий выросло на 7%, а спрос потерял 35%. При этом средняя зарплата в сфере PR увеличилась на 7%, до 31 тыс. 239 руб. в месяц.

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