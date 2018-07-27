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В Екатеринбурге за невыплату зарплаты привлечено к ответственности руководство СК «Сделаем»

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. В Екатеринбурге к административной ответственности за невыплату сотрудникам зарплаты привлечены ООО «Сделаем», ООО СК «Сделаем» и руководитель этих организаций. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.



Как было установлено в ходе прокурорской проверки, на предприятиях, директором которых является один и тот же человек, образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 15 работниками. Сумма долга составила 1 млн руб.



После проверки прокуратура направила 15 заявлений о выдаче судебных приказов по взысканию начисленной заработной платы. Компании и руководитель привлечены по частям 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства, в том числе невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».



В 2018 году задолженность по выплате заработной платы перед работниками организаций ООО «Сделаем» и ООО СК «Сделаем» была погашена в полном объеме.

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