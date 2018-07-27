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Экс-начальника отдела полиции в Заречном опять приговорили к 8 годам колонии
27 июль 2018 (16:46)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. Белоярский районный суд повторно приговорил бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Ивана Баланцова к восьми годам заключения в колонии строго режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
14 сентября 2016 года Баланцов приехал в екатеринбургский филиал ПАО «ТрансКапиталБанк». В ходе разговора с управляющим он потребовал передать ему взятку в размере 600 тыс. руб. за проведение проверки по заявлению, а также за передачу материалов в следственный отдел МО МВД России «Заречный» для возбуждения уголовного дела.
На следующий день Баланцов позвонил управляющему банка и сообщил, что пока денежные средства не будут ему переданы, проверочные мероприятия по его заявлению проводиться не будут. 22 сентября управляющий прибыл в служебный кабинет Баланцова, получил ключи от его служебного автомобиля ВАЗ-2170 и оставил там 100 тыс. руб.
Напомним, в декабре 2017 года суд уже вынес приговор по данному делу. Баланцов был осужден по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в крупном размере» и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый должен был выплатить штрафом в размере 6 млн руб., а также лишался права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет. Но в марте 2018 года этот приговор был отменен Свердловским областным судом по апелляционной жалобе подсудимого. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение.
Сегодня, 27 июля 2018 года, по результатам нового рассмотрения суд назначил Ивану Баланцову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6 млн руб., лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.
14 сентября 2016 года Баланцов приехал в екатеринбургский филиал ПАО «ТрансКапиталБанк». В ходе разговора с управляющим он потребовал передать ему взятку в размере 600 тыс. руб. за проведение проверки по заявлению, а также за передачу материалов в следственный отдел МО МВД России «Заречный» для возбуждения уголовного дела.
На следующий день Баланцов позвонил управляющему банка и сообщил, что пока денежные средства не будут ему переданы, проверочные мероприятия по его заявлению проводиться не будут. 22 сентября управляющий прибыл в служебный кабинет Баланцова, получил ключи от его служебного автомобиля ВАЗ-2170 и оставил там 100 тыс. руб.
Напомним, в декабре 2017 года суд уже вынес приговор по данному делу. Баланцов был осужден по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в крупном размере» и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый должен был выплатить штрафом в размере 6 млн руб., а также лишался права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет. Но в марте 2018 года этот приговор был отменен Свердловским областным судом по апелляционной жалобе подсудимого. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение.
Сегодня, 27 июля 2018 года, по результатам нового рассмотрения суд назначил Ивану Баланцову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6 млн руб., лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.
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