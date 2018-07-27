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Совет директоров ЦБ РФ не стал снижать ключевую ставку
27 июль 2018 (16:11)
УрБК, Москва, 27.07.2018. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, следует из сообщения регулятора.
Заседание совета директоров прошло сегодня, 27 июля 2018 года.
Как следует из сообщения регулятора, решение сохранить ставку на прежнем уровне связано с ростом проинфляционных рисков.
«Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.
В следующий раз совет директоров Центробанка будет рассматривать ключевую ставку на заседании 14 сентября 2018 года.
Заседание совета директоров прошло сегодня, 27 июля 2018 года.
Как следует из сообщения регулятора, решение сохранить ставку на прежнем уровне связано с ростом проинфляционных рисков.
«Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.
В следующий раз совет директоров Центробанка будет рассматривать ключевую ставку на заседании 14 сентября 2018 года.
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