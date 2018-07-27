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Совет директоров ЦБ РФ не стал снижать ключевую ставку

УрБК, Москва, 27.07.2018. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, следует из сообщения регулятора.



Заседание совета директоров прошло сегодня, 27 июля 2018 года.



Как следует из сообщения регулятора, решение сохранить ставку на прежнем уровне связано с ростом проинфляционных рисков.



«Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.



В следующий раз совет директоров Центробанка будет рассматривать ключевую ставку на заседании 14 сентября 2018 года.

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