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Отель Double Tree by Hilton в Екатеринбурге будет работать под новым брендом Four Elements Hotels
27 июль 2018 (15:18)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. Отель Double Tree by Hilton в Екатеринбурге в ближайшее время сменит вывеску и будет работать под новым брендом Four Elements Hotels. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
У сети отелей, работавшей под брендом Hilton и находившейся в управлении структур, близких к экс-губернатору Кировской области Никите Белых, появилась новая управляющая компания. В связи с этим ребрендинг коснется не только отеля в уральской столице, но и пермского Hilton Garden Inn Perm, а также Hilton Garden Inn в Кирове.
На сайте Four Elements уже размещена информация об отелях в Перми, Екатеринбурге и Кирове. Во II квартале 2019 года планируется присоединение четвертого отеля в Подмосковье — Four Elements Hotel Borodino. Также на данный момент ведутся переговоры о присоединении еще шести объектов, в том числе расположенных в Европе.
Сайт 4ehotel.ru зарегистрирован 25 июня 2018 года ООО «Фор Элементс Хоспиталити» (ФЭХ). Эта компания была зарегистрирована в Москве в ноябре 2017 года Олегом Зыкиным, который, по данным «СПАРК-Интерфакс», ранее возглавлял и владел ООО «Норвик Консалт», а также является гендиректором ООО «Балтикс».
У сети отелей, работавшей под брендом Hilton и находившейся в управлении структур, близких к экс-губернатору Кировской области Никите Белых, появилась новая управляющая компания. В связи с этим ребрендинг коснется не только отеля в уральской столице, но и пермского Hilton Garden Inn Perm, а также Hilton Garden Inn в Кирове.
На сайте Four Elements уже размещена информация об отелях в Перми, Екатеринбурге и Кирове. Во II квартале 2019 года планируется присоединение четвертого отеля в Подмосковье — Four Elements Hotel Borodino. Также на данный момент ведутся переговоры о присоединении еще шести объектов, в том числе расположенных в Европе.
Сайт 4ehotel.ru зарегистрирован 25 июня 2018 года ООО «Фор Элементс Хоспиталити» (ФЭХ). Эта компания была зарегистрирована в Москве в ноябре 2017 года Олегом Зыкиным, который, по данным «СПАРК-Интерфакс», ранее возглавлял и владел ООО «Норвик Консалт», а также является гендиректором ООО «Балтикс».
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