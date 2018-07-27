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Средняя стоимость компьютерной помощи в Екатеринбурге достигает 360 руб. за час

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. В Екатеринбурге средняя цена на услуги компьютерной помощи достигает 360 руб. за час работы, что соответствует средней цене по стране, подсчитали аналитики сервиса «Юла».



По данным компании, больше всего за свою работу просят компьютерные мастера из Владивостока (520 руб.) и Москвы (510 руб.). А самые низкие цены на компьютерную помощь оказались в Саратове (260 руб.), Самаре (270 руб.) и Севастополе (290 руб.).



Среди предложения компьютерной помощи наибольшей популярностью у жителей Екатеринбурга пользуется восстановление операционной системы и ремонт компьютера, на эти категории приходится 44% от всех созданных предложений на сервисе. Они же — самые доступные, 380 руб. в среднем. Дороже всего у екатеринбургских мастеров стоит настройка оборудования для компьютера — в среднем 1 тыс. 310 руб.



Если говорить об изменении цены в зависимости от сезона, дороже всего мастера в Екатеринбурге оценивают свою работу в марте (610 руб.). А самые выгодные предложения были в июне, когда воспользоваться услугами специалиста можно было в среднем за 275 руб.

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