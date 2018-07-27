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В Екатеринбурге на три дня закроют для транспорта улицы Красноуральскую и Нагорную
27 июль 2018 (14:31)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. В Екатеринбурге с 28 по 30 июля 2018 года закроют для транспорта улицы Красноуральскую и Нагорную. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.
Как указано в сообщении, движение закрыто в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей. Объезд организован по улицам Заводской, Ключевской, Татищева, Токарей, Долорес Ибаррури, Кирова.
Отметим, что ограничения для транспорта на данных улицах также будут введены с 11 по 13 августа 2018 года.
Как указано в сообщении, движение закрыто в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей. Объезд организован по улицам Заводской, Ключевской, Татищева, Токарей, Долорес Ибаррури, Кирова.
Отметим, что ограничения для транспорта на данных улицах также будут введены с 11 по 13 августа 2018 года.
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