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На подготовку школ в Свердловской области к учебному году выделено около 2 млрд рублей
27 июль 2018 (14:06)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. На подготовку образовательных учреждений в Свердловской области к учебному году 2018-2019 из регионального бюджета выделено около 2 млрд руб. Об этом сообщает департамент информационной политики области.
По данным регионального министерства общего и профессионального образования, до 1 августа 2018 года должны быть готовы 2,7 тыс. объектов.
Кроме того, запланирована проверка 1 тыс. 044 школ, 115 колледжей и техникумов, а также 308 учреждений дополнительного образования.
По данным регионального министерства общего и профессионального образования, до 1 августа 2018 года должны быть готовы 2,7 тыс. объектов.
Кроме того, запланирована проверка 1 тыс. 044 школ, 115 колледжей и техникумов, а также 308 учреждений дополнительного образования.
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