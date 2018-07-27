Новости дня

На подготовку школ в Свердловской области к учебному году выделено около 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. На подготовку образовательных учреждений в Свердловской области к учебному году 2018-2019 из регионального бюджета выделено около 2 млрд руб. Об этом сообщает департамент информационной политики области.



По данным регионального министерства общего и профессионального образования, до 1 августа 2018 года должны быть готовы 2,7 тыс. объектов.



Кроме того, запланирована проверка 1 тыс. 044 школ, 115 колледжей и техникумов, а также 308 учреждений дополнительного образования.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: