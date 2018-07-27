Заложники репутации

Репутация — удивительный по своим свойствам актив. С одной стороны, он принадлежит компании и даже серьезно влияет на ее работу и капитализацию. С другой стороны, его особенность заключается в том, что управление этим активом не находится полностью в руках менеджмента. Зачастую складывается ситуация, когда репутация полностью выходит из-под контроля владельца, начинает жить собственной жизнью и приносить ему вполне ощутимые убытки. В результате любые попытки исправить негативный имидж, поправить репутацию начинают приносить прямо противоположный эффект. Как следствие, даже самые благие инициативы такой компании рассматриваются с сомнением, вызывают недоверие.Примером может служить очередной информационный скандал вокруг попыток Русской медной компании исправить свой имидж в глазах жителей Челябинска. 26 июля возле памятника Игорю Курчатову был открыт скейт-парк, создание которого было профинансировано Русской медной компанией. Согласно официальному заявлению управления информационной политики РМК, именно она оплатила производство и монтаж комплекса в рамках сотрудничества с администрацией города Челябинска. Стоимость проекта составила 5 млн руб.«Комплекс снарядов скейт-парка изготовлен в Санкт-Петербурге по всем действующим стандартам. Место и сроки установки объекта были определены муниципальным учреждением «Спортивный город», — отмечают в РМК.Казалось бы, начинание вполне благое, и должно было бы повлиять на имидж РМК положительно. В самом деле, в центре Челябинска появился новый современный спортивный объект. Причем расположился он как раз в том месте, где скейтеры катались и раньше. У любителей экстремальных видов спорта теперь есть удобная площадка для катания, и есть шанс, что они перестанут исполнять свои трюки на постаменте памятника Курчатову, что должно положительно сказаться на его сохранности.Однако общественность Челябинска восприняла новость исключительно негативно. Формальным поводом для возмущения общественников стало строительство в охранной зоне памятника Курчатову.Как сообщает портал 74.ру, координатор группы градозащитников «Архистраж» Юрий Латышев заявил, что, согласно постановлению губернатора Челябинской области, в границах охранной зоны памятника Курчатову запрещается расположение спортивных снарядов для экстремальных видов спорта.Впрочем, истинной причиной массового возмущения, в том числе и в социальных сетях, стал негативный имидж РМК, сложившийся за годы затянувшегося конфликта с местной общественностью из-за планов строительства Томинского ГОКа.Напомним, что РМК в течение последних лет продвигает проект строительства горнообогатительного комбината в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Однако проект вызывает активное противодействие жителей Челябинска. Они уверены, что строительство ГОКа приведет к ухудшению и без того непростой ситуации с экологией в столице Южного Урала.Также, по мнению экологов, появление ГОКа может привести к загрязнению Шершневского водохранилища (расположено в 10 км от объекта), которое является основным источником водоснабжения города и области. Одновременно противники строительства утверждали, что хвостохранилище, которое представляет собой огромный резервуар с жидкими токсичными отходами производства, неминуемо ухудшит качество подземных вод, что приведет к экологической катастрофе. Кроме того, высказывались опасения, что выбросы отработанного воздуха вызовут токсичные осадки. Это существенно повлияет на качество жизни на Южном Урале.Результатом противостояния стали несколько десятков акций протеста, в которых приняли участие тысячи жителей Челябинска. Активное противодействие и агрессивное продвижение идеи строительства ГОКа со стороны РМК вызвали резко негативную реакцию общественности, акция «СТОП ГОК» стала в Челябинске рекордно массовой. В итоге имидж РМК оказался испорчен настолько, что теперь все действия компании воспринимаются исключительно через призму продвижения идеи Томинского ГОКа.«Сама «благотворительность» РМК выглядит попыткой подкупа горожан, причем незатейливого и неравноценного. На одной чаше весов — риски остаться с тоннами хвостов высотой с небоскреб недалеко от города, на другой — скейт-парк», — пишет в комментариях в Facebook челябинский журналист Артем Краснов.Похоже, что это мнение является общим для очень большого числа жителей Южного Урала. Очевидно, что и другие благотворительные и спортивные акции РМК (а их немало) рассматриваются жителями города во все том же исключительно негативном ключе. Сможет ли переломить эти настроения РМК — покажет время, но текущее положение дел с имиджем РМК заставляет верить в отрицательные прогнозы.