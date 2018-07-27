Ставка на паузе

Фотография с сайта Банка России

Сегодня, 27 июля 2018 года, совет директоров Банка России в очередной раз будет рассматривать размер ставки рефинансирования. В этот раз аналитики единогласно склоняются к мнению, что регулятор не будет снижать показатель. Среди факторов, которые повлияют на решение, эксперты называют снижение котировок облигаций федерального займа (ОФЗ), рост инфляционных ожиданий населения и повышение ставки НДС до 20%.Ставку рефинансирования совет директоров Банка России будет рассматривать в 2018 году в пятый раз. Из четырех предыдущих дважды — 9 февраля и 23 марта — совещания заканчивались снижением показателя на 0,25 процентных пункта (п.п.). Однако на двух последних заседаниях — 27 апреля и 15 июня — руководство ЦБ сохранило показатель на уровне 7,25%. Опрошенные УрБК эксперты считают, что пауза в снижении ключевой ставки продолжится.Одной из причин такого прогноза стало ужесточение монетарной политики США. Федеральная резервная система (ФРС) США увеличивала базовую ставку в этом году дважды — в марте и июне. По словам аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, решение повлияло на трейдеров, которые предпочитают получать прибыль на бирже за счет спреда процентных ставок.«Ужесточение монетарной политики в США привело к значительному уменьшению спреда между ставкой ЦБ РФ и ставкой ФРС, что не лучшим образом сказывается как на курсе рубля к доллару США, так и на котировках ОФЗ — в силу снижения эффективности стратегий carry trade, где в последнее время уже наблюдается весьма слабый спрос на новые выпуски облигаций федерального займа со стороны нерезидентов», ― прокомментировал Сергей Дроздов.Снижение ключевой ставки ЦБ может оказаться разрушительным для рынка ОФЗ, который и так переживает отток нерезидентов, отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.«К 1 июля доля нерезидентов в ОФЗ упала до 28,2% с 34,5% на 1 апреля. Данная тенденция объясняется сокращением разрыва доходностей в рублевых долговых инструментах и казначейских обязательствах США, а также неблагоприятным внешнеполитическим фоном. Если же говорить о будущем, то ФРС продолжит повышать ставку, а доходность по 10-летним американским обязательствам может достигнуть 3,5%. Соответственно, российский регулятор имеет все основания, чтобы воздержаться от снижения ставки и не провоцировать еще более бурный выход нерезидентов из ОФЗ», ― пояснил он.Помимо монетарной политики других стран на решение совета директоров регулятора повлияет и макроэкономическая ситуация в России: ускорение инфляции и изменение ставки НДС.«Текущая макроэкономическая ситуация не позволит регулятору идти на риск и снижать ключевую ставку — думаю, что и в этот раз она останется без изменений. Важным фактором являются инфляционные ожидания населения. Из последнего отчета Центробанка следует, что показатели выросли с 8,6% в мае до 9,8% в июне, и главной причиной, подтолкнувшей к росту, стали цены на бензин. Еще один важный момент, который разгоняет инфляцию, — это повышение НДС с 18% до 20%. Минэкономразвития уже прогнозирует, что до конца года уровень инфляции в России повысится до 3,1%», ― рассказал руководитель дирекции агрегированного риска УБРиР Дмитрий Завьялов.Российский рынок еще не в полной мере ощутил последствия весеннего роста цен на бензин, а значит, инфляция продолжит ускоряться, отмечают эксперты.«В настоящее время наблюдаются тенденции к ускорению роста цен. К 23 июля накопленная с начала года инфляция достигла уже 2,5%, что превысило показатель за аналогичный период в прошлом году. Кроме того, пока еще не в полной мере инфляция учла весенне-летнее повышение цены на топливо и укрепление доллара США. Соответственно, в подобных условиях у российского регулятора нет существенных оснований для изменения ставки», ― добавил Андрей Кочетков.В таких условиях эксперты не видят факторов, которые позволили бы регулятору возобновить смягчение денежно-кредитной политики России в ближайшие месяцы. Часть аналитиков прогнозирует, что взятая регулятором пауза продлится до декабря 2018 года.