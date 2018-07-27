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В атмосфере Екатеринбурга на протяжении месяца держится повышенный уровень формальдегида

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. В атмосфере Екатеринбурга с 22 июня по 25 июля сохраняется повышенный уровень формальдегида, который признан опасным для жизни человека.



Как следует из материалов Уральского гидрометцентра, в среднем за указанный период индекс содержания канцерогена в воздухе колебался на уровне 1,8. В период с 18 по 20 июля 2018 года был зафиксирован самый высокий показатель — 2,4.



«За истекший период (с 23 по 25 июля 2018 года) в городе отмечен стандартный индекс формальдегида, равный 1.8, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы», — говорится в сообщении.

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