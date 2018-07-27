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У жителя Екатеринбурга арестовали Range Rover за долг по алиментам в размере более 2,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Range Rover Evoque за долг владельца по алиментам, превышающий 2,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«На исполнении в Кировском районном отделе Екатеринбурга находилось исполнительное производство о взыскании с должника алиментных платежей на содержание несовершеннолетнего ребенка. Погашать задолженности должник не торопился, несмотря на предпринятые судебным приставом-исполнителем побуждающую к оплате долга меру воздействия – ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства», — рассказали в пресс-службе.



Судебный пристав-исполнитель известил должника о том, что производит арест принадлежащего ему на праве собственности автомобиля. Должник добровольно предоставил свой Range Rover Evoque 2011 года выпуска. Имущество оставлено на ответственное хранение взыскателю.



Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем — для реализации на торгах территориальному органу Росимущества. Все средства будут переданы взыскателю.

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