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ГД РФ в третьем чтении приняла законопроект об ограничении фестивального показа фильмов

УрБК, Москва, 27.07.2018. Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект Минкульта с поправками в закон о господдержке кинематографии, которые регулируют процедуру фестивального показа фильмов в России.



Законопроект внесло правительство РФ в августе 2017 года. Авторы инициативы объясняли ее необходимость тем, что в России законодательно не определен термин «кинофестиваль», кроме того, из-за необходимости иметь прокатное удостоверение при показе фильма в стране организаторы мероприятий могут быть оштрафованы на крупные суммы даже в тех случаях, когда документа у произведения нет.



«Как правило, фильмы, представляемые на кинофестивали, являются режиссерскими версиями и создаются в единственном экземпляре исключительно для фестивального показа. В дальнейшем к прокату фильма создается его прокатная версия, которая тиражируется, и экземпляр которой сдается на государственное хранение», ― говорится в пояснительной записке к законопроекту.



В первом чтении законопроект действительно уточнял, что для показа фильмов на кинофестивалях организаторам необязательно иметь прокатное удостоверение. Однако ко второму чтению в документе появились требования, ограничивающие сам формат проведения кинофестивалей.



В частности, теперь показы без прокатных удостоверений будут возможны только для тех фестивалей, у которых есть конкурсная программа и жюри. Кроме того, мероприятие должно быть включено в перечень кинофестивалей в России, который правительство РФ будет утверждать ежегодно.

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