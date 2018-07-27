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В частных клиниках Свердловской области обнаружены нарушения по предоставлению медпомощи по ОМС

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области впервые с прошлого года зафиксировал в частных клиниках нарушения, связанные с оказанием медицинской помощи по госгарантии.



Речь идет о коммерческих учреждениях, которые работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).



«Впервые со второго квартала 2017 года нами были составлены протоколы о неисполнении медицинской организацией обязанностей о предоставлении пациентам информации о порядке и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой госгарантий. То есть частные медицинские организации не информируют пациентов о том, что они могут получить бесплатную медицинскую помощь», — сказала на публичном обсуждении правоприменительной практики ведомства руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Оксана Федосеева.



В целом по итогам I полугодия 2018 года, как отметила глава надзорного ведомства, структура жалоб на медицинские учреждения от населения не изменилАсь: 51% от всех обращений поступило на качество и безопасность медобслуживания, 20% — на лекарственное обеспечение. Среди других регионов Свердловская область занимает 11-е место по количеству заявлений в Росздравнадзор на медучреждения.



Также О. Федосеева отметила, что ежегодно количество жалоб в регионе увеличивается на 20-25%. Как пояснила руководитель надзорного ведомства, число обращений растет из-за отсутствия должной организации работы с населением в самих медучреждениях.

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