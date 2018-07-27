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Константин Селянин: Людям старше 55-60 лет будут давать кредиты только при гарантированном доходе
27 июль 2018 (11:15)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. В случае повышения пенсионного возраста в России банки станут давать кредиты пожилым людям только в случае подтверждения ими гарантированного дохода. Об этом сообщил УрБК независимый финансовый аналитик Константин Селянин.
«Пока мы можем только предполагать, как будет на самом деле. Если кредит долгосрочный, например, ипотечный, обычно возможности его получения ограничены как раз выходом на пенсию. При повышении пенсионного возраста, возможно, у банков появятся основания выдавать долгосрочные кредиты людям старше 40 лет. С другой стороны, если пенсия — это стабильный и понятный для банков, хоть и небольшой доход, то пожилые люди, рискующие потерять работу, этого преимущества окажутся лишены. Здесь все зависит от мер поддержки, которые будет оказывать им государство», — пояснил К. Селянин.
По его словам, в любом случае банки будут ориентироваться на гарантированный доход — будет ли это пенсия или, например, пособие по безработице, которое для пожилых людей обещают увеличить.
«Пока мы можем только предполагать, как будет на самом деле. Если кредит долгосрочный, например, ипотечный, обычно возможности его получения ограничены как раз выходом на пенсию. При повышении пенсионного возраста, возможно, у банков появятся основания выдавать долгосрочные кредиты людям старше 40 лет. С другой стороны, если пенсия — это стабильный и понятный для банков, хоть и небольшой доход, то пожилые люди, рискующие потерять работу, этого преимущества окажутся лишены. Здесь все зависит от мер поддержки, которые будет оказывать им государство», — пояснил К. Селянин.
По его словам, в любом случае банки будут ориентироваться на гарантированный доход — будет ли это пенсия или, например, пособие по безработице, которое для пожилых людей обещают увеличить.
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