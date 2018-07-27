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Прокатному производству ММК исполняется 85 лет

УрБК, Магнитогорск, 27.07.2018. В субботу, 28 июля, прокатному производству Магнитогорского металлургического комбината исполняется 85 лет. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»



28 июля 1933 года на Магнитке начал работать обжимно-заготовочный стан — блюминг № 2, на котором был обжат первый стальной слиток. Это событие и послужило началом прокатного передела ММК. Проектированием и изготовлением оборудования блюминга занималась немецкая фирма Demag. На его пуск приехал нарком тяжелой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе. Блюминг в комплексе с последовательно расположенными непрерывно-заготовочными станами 630 и 450 стал лишь первым шагом в развитии прокатного производства ММК, занимающего сегодня передовые позиции в российской металлургической отрасли.



Уже через год, в августе 1934 года, вступил в строй первый на Магнитке среднелистовой прокатный стан 500 мощностью 320 тыс. тонн, с пуском которого ММК превратился в предприятие с законченным металлургическим циклом. В июле 1936 года был выдан первый миллион магнитогорского проката. До войны на комбинате были построены и введены в действие еще пять сортовых станов, а также второй по счету блюминг производства «Уралмаша», который стал первым на ММК отечественным прокатным агрегатом.



Немалый вклад в дело Великой Победы внесли прокатчики Магнитки в годы Великой Отечественной войны. Именно на ММК впервые в мировой металлургии броневой лист был прокатан на блюминге. Это случилось 28 июля 1941 года, ровно через восемь лет после пуска блюминга. Этот смелый эксперимент позволил организовать выпуск столь необходимой фронту продукции до пуска прибывших в Магнитогорск из Мариуполя и Запорожья станов 4500 и 2350. Каждый второй советский танк в годы войны был сделан из магнитогорской брони, и в этом огромная заслуга прокатчиков Магнитки.



В послевоенное время прокатное производство ММК также активно развивалось. Акцент был сделан на производстве листового проката, по выпуску которого комбинат быстро вышел в лидеры. В 1951 году были построены и пущены в эксплуатацию листопрокатные цехи № 1 и 2. В 1956 году начал действовать листопрокатный цех № 3, где позже было освоено производство консервной луженой жести и жести оцинкованной. В 1960 году вошел в строй действующих ЛПЦ № 4 со станом 2500 горячей прокатки стального листа, а в мае 1969 года принят в эксплуатацию ЛПЦ № 5 со станом 2500 холодной прокатки. В 1973 году введен в действие цех по производству электролуженой жести, а год спустя принят в эксплуатацию ЛПЦ № 7 — цех гнутых профилей — с четырьмя профилегибочными станами, способными производить десятки экономичных и разнообразных профилей.



В декабре 1982 года подписан акт государственной комиссии о приеме в эксплуатацию цеха углеродистой ленты — ЛПЦ № 8. 8 октября 1994 принят в действие листопрокатный цех № 10 со станом 2000 горячей прокатки стального листа — агрегат нового технологического поколения, который на сегодняшний день является самым производительным на ММК. После проведенной в середине 2000-х годов реконструкции он способен выпускать 6 млн тонн поката в год. А всего за всю свою 85-летнюю историю прокатчики Магнитки произвели около 670 млн тонн горячего проката — результат, рекордный для отечественной металлургии.



За последние 15-20 лет производство на Магнитогорском металлургическом комбинате претерпело серьезные изменения. Была реализована масштабная программа инвестиций в техническое перевооружение и модернизацию оборудования, и большая часть этих инвестиций пришлась именно на прокатное производство. Среди ключевых проектов модернизации прокатного передела в этот период можно выделить полную реконструкцию сортопрокатного производства (2005-2006) с заменой устаревших станов на новые агрегаты компании Danieli, создание современных мощностей по производству проката с покрытиями, а также два крупнейших инвестиционных проекта ММК последнего десятилетия — строительство комплекса по производству толстолистового проката (стан 5000, МНЛЗ-6 и комплекс внепечной обработки — 2009-2010 года) и создание современного комплекса холодной прокатки по выпуску высококачественного автолиста (стан 2000 — 2011-2012 года). В настоящее время продолжается реконструкция стана 2 500 в ЛПЦ-4, где проведена замена нагревательных печей, проходит реконструкция черновой и планируется замена чистовой группы клетей. Усилия ММК по созданию современного высокотехнологичного прокатного производства приносят свои плоды — комбинат не раз признавался лучшим производителем листового проката в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт».

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