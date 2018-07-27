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Росприроднадзор обнаружил нарушения в работе компании «Уральская фольга»
27 июль 2018 (10:35)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. Инспекторы Роспотребнадзора в ходе плановой проверки обнаружили нарушения природоохранного законодательства в работе АО «Уральская фольга».
Как сообщает департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, всего специалисты обнаружили 8 нарушений: 3 — в области охраны атмосферного воздуха, 1 — в области использования и охраны водных объектов, 3 — в области обращения с отходами, 1 — в области начисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
По результатам проверки инспекторы выдали 8 предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований. Кроме того, надзорный орган планирует возбудить административные дела в отношении компании и должностных лиц «Уральской фольги».
Проверка проходила с 27 июня по 24 июля 2018 года.
Как сообщает департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, всего специалисты обнаружили 8 нарушений: 3 — в области охраны атмосферного воздуха, 1 — в области использования и охраны водных объектов, 3 — в области обращения с отходами, 1 — в области начисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
По результатам проверки инспекторы выдали 8 предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований. Кроме того, надзорный орган планирует возбудить административные дела в отношении компании и должностных лиц «Уральской фольги».
Проверка проходила с 27 июня по 24 июля 2018 года.
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