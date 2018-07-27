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«Лукойл» выплатит свердловчанке 210 тыс. рублей за заливку в автомобиль неправильного топлива

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» в пользу жительницы Екатеринбурга 210 тыс. руб. в качестве компенсации ущерба, причиненного ее автомобилю не рекомендованным для него топливом. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Жительница Екатеринбурга в январе 2018 года заправила свой автомобиль Hyundai Creta на автозаправочной станции по ул. Высоцкого, 49, принадлежащей ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт». Указанная АЗС работает в режиме «постоплаты», заправку осуществлял заправщик. В тот же день спустя короткое время автомобиль женщины заглох, и завести его она не смогла. Жительница Екатеринбурга обратилась в сервисный центр, где было установлено, что в бак автомобиля залито топливо, не рекомендованное производителем.



Были проведены ремонтные работы по сливу топлива, смене топливного фильтра, промывке системы, рекомендована замена катализатора. Согласно экспертному заключению ООО «Грант-2001», причиной выхода катализатора из рабочего состояния явилось смешивание двух видов топлива — бензина и дизельного топлива. Расчетная стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 112 тыс. 364 руб.



Владелица машины обратилась на автозаправочную станцию с требованием о выдаче дубликата кассового чека, согласно которому она совершила покупку топлива в количестве 10 литров. Затем она подала претензию в ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» о возмещении причиненного ущерба, но продавец оставил ее без удовлетворения.



Тогда женщина обратилась с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» в счет возмещения причиненного ущерба 159 тыс. 338 руб., компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб., штраф в соответствии с законом о защите прав потребителей.



Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично. С ответчика взысканы в счет возмещения убытков — 124 тыс. 823 руб., в счет компенсации морального вреда — 2 тыс. руб., штраф — 63 тыс. 411 руб., расходы по оплате услуг представителя — 15 тыс. руб., оплата услуг эксперта — 5 тыс. руб.



Ответчик не согласился с данным решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе он указал на отсутствие доказательств, свидетельствующих о проявлении истцом должной степени заботливости и осмотрительности при выборе и покупке топлива, а также недоказанность причинно-следственной связи между действиями ответчика и ущербом, причиненным имуществу истца.



Однако судебная коллегия, изучив материалы дела, сочла, что наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и причиненным истцу ущербом судом первой инстанции установлено. Свердловский областной суд оставил решение Кировского районного суда Екатеринбурга без изменений.

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