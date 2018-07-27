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Гендиректор невьянской компании «Курьер-финанс» обвиняется в присвоении средств 31 гражданина

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора организации ООО «Курьер-финанс». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».



Генеральный директор осуществляла деятельность, связанную с оказанием гражданам посреднических услуг при совершении ими платежей на возмездной основе. Клиенты передавали денежные средства в ООО «Курьер-финанс», которое должно было перечислить их на расчетные счета сторонних организаций по указанным реквизитам.



С сентября 2016 по июнь 2017 года обвиняемая поступившие денежные средства на расчетные счета организаций не направила, причинив гражданам ущерб на общую сумму свыше 435 тыс. руб. От преступления пострадал 31 житель Невьянского городского округа, 6 из которых — пенсионеры.



Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

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