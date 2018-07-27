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К ЧМ-2018 россияне оформили микрозаймов на 3,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.07.2018. Россияне оформили 344 тыс. микрозаймов на общую суму 3,2 млрд руб. на цели, связанные с Чемпионатом мира по футболу-2018, говорится в исследовании компании «Домашние деньги».



Оформлять займы клиенты МФО начали еще в январе 2018 года, тогда в качестве цели микрокредита они указывали покупку телевизора и другой техники к мундиалю. В период ЧМ-2018 — на покупку билетов.



«До начала Чемпионата мира по футболу заемщики в основном брали деньги на покупку телевизора, на приобретение телевизионной тарелки на дачу (60% от всей обращений) и т.д. Однако после начала Чемпионата мира по футболу и выхода команды в плей-офф заемщики стали активно оформлять займы на покупку авиа и ж/д билетов в Самару, Москву и Сочи (30%), а также высказывали намерения перекупить билеты на сами матчи (16%)», ― поясняют в компании.



Во время игр ЧМ-2018 года россияне оформили около 44 тыс. микрокредитов на общую сумму 0,5 млрд руб. на цели, связанные с мундиалем. Доля таких займов составила 4% от общего количества выданных в этот период. Для сравнения, во время Олимпиады в Сочи в 2014 году показатель составлял 1,5%.

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