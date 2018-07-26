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В Березовском за мошенничество осуждена бывшая заведующая детским садом

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. Березовский городской суд вынес приговор экс-заведующей детского сада Елене Филатовой, которая признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как было установлено в суде, с января 2011 года по декабрь 2016 года подсудимая, подписала приказы о приеме на работу старшего воспитателя (с совмещением должности музыкального работника), машинистки по стирке и ремонту спецодежды (с совмещением должности кастелянши), а также делопроизводителя (с совмещением должности кладовщика).



Как впоследствии выяснилось, все перечисленные люди в детском саду никогда не работали. Оказалось, что старший воспитатель проживала в ХМАО, остальные лица — в других населенных пунктах. Зарплату и стимулирующие выплаты за фиктивно трудоустроенных людей получала бывшая заведующая ДОУ.



Таким образом, Е. Филатова похитила более 2,4 млн руб., выделенных на содержание детского сада из местного бюджета. Бывшая заведующая, в свою очередь, заявила, что указанная сумма была потрачена на ремонт дошкольного учреждения. В частности, она приводила в пример установленные пластиковые окна, однако данная версия не нашла своего подтверждения, так как окна были установлены за счет пожертвований других лиц.



Суд назначил Елене Филатовой наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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