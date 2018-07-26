Новости дня

В Челябинской области в апреле-июне выдано на 16,8% больше займов «до зарплаты»

УрБК, Челябинск, 26.07.2018. Во II квартале 2018 года в Челябинской области сумма выданных микрозаймов (займов «до зарплаты») составила 651 млн руб., что на 16,8% превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России во II квартале 2018 года сумма выданных микрозаймов составила 26,3 млрд руб., увеличившись на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (21,2 млрд руб.).



«Суммы выданных микрозаймов продолжают стабильно расти, однако динамика их роста все-таки несколько ниже, чем в банковском необеспеченном кредитовании (потребительские кредиты и кредитные карты). Данная тенденция связана с востребованностью микрозаймов у определенных групп граждан. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высокорискованным сегментам заемщиков и при этом эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: