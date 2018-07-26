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Жителя Алапаевска оштрафовали на 1 млн рублей за незаконную рубку леса
26 июль 2018 (17:35)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. Алапаевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Евгения Шестакова по делу о незаконной рубке леса. Об этом сообщает прокуратура свердловской области.
2 октября 2015 года обвиняемый незаконно произвел рубку 35 деревьев: сосен, берез и елей на территории Алапаевского лесничества. Тем самым Шестаков причинил Российской Федерации ущерб в размере 680 тыс. руб.
25 июля 2018 года Алапаевский городской суд назначил Евгению Шестакову наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб., а также обязал возместить Российской Федерации ущерб — 680 тыс. руб.
Суд обратил взыскание на арестованные ранее автомобили подсудимого: Toyota Hilux и 3 автомобиля УАЗ.
Приговор суда в законную силу не вступил.
2 октября 2015 года обвиняемый незаконно произвел рубку 35 деревьев: сосен, берез и елей на территории Алапаевского лесничества. Тем самым Шестаков причинил Российской Федерации ущерб в размере 680 тыс. руб.
25 июля 2018 года Алапаевский городской суд назначил Евгению Шестакову наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб., а также обязал возместить Российской Федерации ущерб — 680 тыс. руб.
Суд обратил взыскание на арестованные ранее автомобили подсудимого: Toyota Hilux и 3 автомобиля УАЗ.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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