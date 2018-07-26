Кризис

РСТ прогнозирует закрытие всех визовых центров из-за ужесточения законодательства

Российский союз туриндустрии (РТС) прогнозирует закрытие всех визовых центров в стране из-за обязательной аккредитации компаний, управляющих ВЦ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря РТС Ирину Тюрину.



По ее словам, в настоящее время в стране работают шесть компаний, которые управляют визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW — СВЦ Греции, VMS — Италия, BLS — Испания, Индия, TLS — Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express.



Новые требования к управляющим компаниям предложены в виде поправок к федеральному закону «О порядке выезда и въезда в РФ». Согласно документу, организация может получить аккредитацию при наличии филиалов не менее чем в 20 регионах страны. Кроме того, доля иностранного капитала в составе компании не должна превышать 20%.

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