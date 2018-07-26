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БАЭС подтвердила экологическую безопасность
26 июль 2018 (16:25)
В Екатеринбургском информационном центре по атомной энергии сегодня, 26 июля, Белоярская АЭС (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» в г. Заречном) представила годовой отчет по экологической безопасности предприятия за 2017 год. Эксперты рассказали о том, какие мероприятия были проведены в указанный период в сфере охраны окружающей среды, а также об организации радиационного контроля на территории, подлежащей наблюдению.
В ходе презентации отчета начальник отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Ольга Смышляева назвала основные виды воздействия атомной станции на экологию. Согласно данным проведенных мониторингов, все показатели по ним в 2017 году были намного ниже допустимых нормативов.
«Как и любое предприятие, Белоярская АЭС оказывает некоторое влияние на окружающую среду. Мы исследуем и держим под контролем радиационное, химическое, тепловое воздействие (на водоем-охладитель) и образование отходов, отслеживаем динамику показателей во времени. Многолетние исследования свидетельствуют, что лимиты у нас не превышаются, более того, показатели остаются намного ниже установленных нормативов», — пояснила она.
Большое внимание специалисты станции уделяют воздействию на Белоярское водохранилище, которое служит водоемом-охладителем для АЭС. Как показывают результаты наблюдений в фоновом и контрольном створах, сбросные воды предприятия не оказывают влияния на качество воды в нем. В 2017 году для повышения эффективности работы очистных сооружений было обновлено их антикоррозийное покрытие, в фильтрах применялись новые сорбционные материалы.
«Нужно отметить, что мы контролируем не только сточные воды, которые сбрасываем в Белоярское водохранилище, но комплексно оцениваем влияние атомной станции на водоем-охладитель. Так, в 2017 году мы начали зарыбление Белоярского водохранилища для восстановления его биоресурсов: выпустили в водоем молодь пестрого толстолобика — 269 тыс. штук», — рассказала Ольга Смышляева.
Инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности Белоярской АЭС Павел Ерпалов напомнил участникам мероприятия о системах безопасности, реализованных в действующих энергоблоках атомной станции. Он отметил, что реакторы БН-600 и БН-800 доказали свою надежность, что позволяет использовать опыт их эксплуатации, в частности, механизмы защиты, при строительстве первого промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-1200.
В свою очередь, руководитель группы внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности Белоярской АЭС Александр Шонохов рассказал о разнообразии способов, которыми специалисты атомной станции осуществляют мониторинг в районе ее расположения.
«Наши лаборатории являются одними из лучших в стране с точки зрения оснащения, приборов, используемых для радиационного контроля. Помимо проб воды и воздуха, мы покупаем у населения молоко, мясо, плодоовощную продукцию и тоже проверяем ее на безопасность. Нужно сказать, что отличий от естественного фона мы не наблюдаем: Белоярская АЭС практически не оказывает влияния на окружающую среду с точки зрения радиационного контроля», — пояснил эксперт.
Отметим, что общий объем средств, затраченных Белоярской атомной электростанцией на мероприятия по охране окружающей среды, в 2017 году превысил 329 млн руб. В текущем отчетном периоде АЭС продолжает работу в сфере повышения экологической безопасности и остается открытой для сотрудничества как с коллегами, так и с природоохранными организациями.
В ходе презентации отчета начальник отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Ольга Смышляева назвала основные виды воздействия атомной станции на экологию. Согласно данным проведенных мониторингов, все показатели по ним в 2017 году были намного ниже допустимых нормативов.
«Как и любое предприятие, Белоярская АЭС оказывает некоторое влияние на окружающую среду. Мы исследуем и держим под контролем радиационное, химическое, тепловое воздействие (на водоем-охладитель) и образование отходов, отслеживаем динамику показателей во времени. Многолетние исследования свидетельствуют, что лимиты у нас не превышаются, более того, показатели остаются намного ниже установленных нормативов», — пояснила она.
Большое внимание специалисты станции уделяют воздействию на Белоярское водохранилище, которое служит водоемом-охладителем для АЭС. Как показывают результаты наблюдений в фоновом и контрольном створах, сбросные воды предприятия не оказывают влияния на качество воды в нем. В 2017 году для повышения эффективности работы очистных сооружений было обновлено их антикоррозийное покрытие, в фильтрах применялись новые сорбционные материалы.
«Нужно отметить, что мы контролируем не только сточные воды, которые сбрасываем в Белоярское водохранилище, но комплексно оцениваем влияние атомной станции на водоем-охладитель. Так, в 2017 году мы начали зарыбление Белоярского водохранилища для восстановления его биоресурсов: выпустили в водоем молодь пестрого толстолобика — 269 тыс. штук», — рассказала Ольга Смышляева.
Инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности Белоярской АЭС Павел Ерпалов напомнил участникам мероприятия о системах безопасности, реализованных в действующих энергоблоках атомной станции. Он отметил, что реакторы БН-600 и БН-800 доказали свою надежность, что позволяет использовать опыт их эксплуатации, в частности, механизмы защиты, при строительстве первого промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-1200.
В свою очередь, руководитель группы внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности Белоярской АЭС Александр Шонохов рассказал о разнообразии способов, которыми специалисты атомной станции осуществляют мониторинг в районе ее расположения.
«Наши лаборатории являются одними из лучших в стране с точки зрения оснащения, приборов, используемых для радиационного контроля. Помимо проб воды и воздуха, мы покупаем у населения молоко, мясо, плодоовощную продукцию и тоже проверяем ее на безопасность. Нужно сказать, что отличий от естественного фона мы не наблюдаем: Белоярская АЭС практически не оказывает влияния на окружающую среду с точки зрения радиационного контроля», — пояснил эксперт.
Отметим, что общий объем средств, затраченных Белоярской атомной электростанцией на мероприятия по охране окружающей среды, в 2017 году превысил 329 млн руб. В текущем отчетном периоде АЭС продолжает работу в сфере повышения экологической безопасности и остается открытой для сотрудничества как с коллегами, так и с природоохранными организациями.
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