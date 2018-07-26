БАЭС подтвердила экологическую безопасность

В Екатеринбургском информационном центре по атомной энергии сегодня, 26 июля, Белоярская АЭС (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» в г. Заречном) представила годовой отчет по экологической безопасности предприятия за 2017 год. Эксперты рассказали о том, какие мероприятия были проведены в указанный период в сфере охраны окружающей среды, а также об организации радиационного контроля на территории, подлежащей наблюдению.В ходе презентации отчета начальник отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Ольга Смышляева назвала основные виды воздействия атомной станции на экологию. Согласно данным проведенных мониторингов, все показатели по ним в 2017 году были намного ниже допустимых нормативов.«Как и любое предприятие, Белоярская АЭС оказывает некоторое влияние на окружающую среду. Мы исследуем и держим под контролем радиационное, химическое, тепловое воздействие (на водоем-охладитель) и образование отходов, отслеживаем динамику показателей во времени. Многолетние исследования свидетельствуют, что лимиты у нас не превышаются, более того, показатели остаются намного ниже установленных нормативов», — пояснила она.Большое внимание специалисты станции уделяют воздействию на Белоярское водохранилище, которое служит водоемом-охладителем для АЭС. Как показывают результаты наблюдений в фоновом и контрольном створах, сбросные воды предприятия не оказывают влияния на качество воды в нем. В 2017 году для повышения эффективности работы очистных сооружений было обновлено их антикоррозийное покрытие, в фильтрах применялись новые сорбционные материалы.«Нужно отметить, что мы контролируем не только сточные воды, которые сбрасываем в Белоярское водохранилище, но комплексно оцениваем влияние атомной станции на водоем-охладитель. Так, в 2017 году мы начали зарыбление Белоярского водохранилища для восстановления его биоресурсов: выпустили в водоем молодь пестрого толстолобика — 269 тыс. штук», — рассказала Ольга Смышляева.Инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности Белоярской АЭС Павел Ерпалов напомнил участникам мероприятия о системах безопасности, реализованных в действующих энергоблоках атомной станции. Он отметил, что реакторы БН-600 и БН-800 доказали свою надежность, что позволяет использовать опыт их эксплуатации, в частности, механизмы защиты, при строительстве первого промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-1200.В свою очередь, руководитель группы внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности Белоярской АЭС Александр Шонохов рассказал о разнообразии способов, которыми специалисты атомной станции осуществляют мониторинг в районе ее расположения.«Наши лаборатории являются одними из лучших в стране с точки зрения оснащения, приборов, используемых для радиационного контроля. Помимо проб воды и воздуха, мы покупаем у населения молоко, мясо, плодоовощную продукцию и тоже проверяем ее на безопасность. Нужно сказать, что отличий от естественного фона мы не наблюдаем: Белоярская АЭС практически не оказывает влияния на окружающую среду с точки зрения радиационного контроля», — пояснил эксперт.Отметим, что общий объем средств, затраченных Белоярской атомной электростанцией на мероприятия по охране окружающей среды, в 2017 году превысил 329 млн руб. В текущем отчетном периоде АЭС продолжает работу в сфере повышения экологической безопасности и остается открытой для сотрудничества как с коллегами, так и с природоохранными организациями.