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Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро вырос на 6 коп.
26 июль 2018 (17:16)
УрБК, Москва, 26.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июля 2018 года. Курс долл. США снизился на 13,65 коп., до 62,95 руб., евро вырос на 6,71 коп., до 73,82 руб.
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