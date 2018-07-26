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Жители Челябинска приняли за подкуп благотворительную акцию Русской медной компании
26 июль 2018 (17:00)
УрБК, Челябинск, 26.07.2018. Строительство социальных и спортивных объектов на средства Русской медной компании в Челябинске получило негативные отзывы среди жителей города и всего региона.
По сообщению портала «Челябинск.74.ru», в столице Южного Урала недавно был открыт скейт-парк, обустроенный на средства РМК. Однако сама идея строительства и выбранное для объекта место вызвали возмущение. Во-первых, как утверждают челябинские общественники, парк появился в районе памятника Курчатову. Эта территория, согласно распоряжению губернатора Челябинской области, имеет статус охранной зоны.
Во-вторых, спортобъект появился на фоне давнего конфликта между РМК и противниками строительства Томинского горно-обогатительного комбината.
«Сама «благотворительность» РМК выглядит попыткой подкупа горожан, причем незатейливого и неравноценного. На одной чаше весов — риски остаться с тоннами хвостов высотой с небоскреб недалеко от города, на другой — скейт-парк», — пишет в комментариях в Facebook челябинский журналист Артем Краснов.
Напомним, что жители Челябинской области выступают против строительства Томинского ГОКа с 2015 года.
По сообщению портала «Челябинск.74.ru», в столице Южного Урала недавно был открыт скейт-парк, обустроенный на средства РМК. Однако сама идея строительства и выбранное для объекта место вызвали возмущение. Во-первых, как утверждают челябинские общественники, парк появился в районе памятника Курчатову. Эта территория, согласно распоряжению губернатора Челябинской области, имеет статус охранной зоны.
Во-вторых, спортобъект появился на фоне давнего конфликта между РМК и противниками строительства Томинского горно-обогатительного комбината.
«Сама «благотворительность» РМК выглядит попыткой подкупа горожан, причем незатейливого и неравноценного. На одной чаше весов — риски остаться с тоннами хвостов высотой с небоскреб недалеко от города, на другой — скейт-парк», — пишет в комментариях в Facebook челябинский журналист Артем Краснов.
Напомним, что жители Челябинской области выступают против строительства Томинского ГОКа с 2015 года.
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