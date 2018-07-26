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В Челябинской области компания «Сток-Металл» оштрафована на 1 млн рублей за дачу взятки

УрБК, Челябинск, 26.07.2018. Коммерческая организация ООО «Сток-Металл» оштрафована на 1 млн руб. за передачу незаконного вознаграждения. Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры.



Прокуратура Ленинского района Челябинска провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что директор ООО «Сток-Металл» передал представителю ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» денежные средства в размере 100 тыс. руб. за предоставление положительных ответов по запросам контрагентов о подтверждении соответствия копий сертификатов качества продукции фирмы.



Ленинский районный суд Челябинска приговорил бывшего директора ООО «Сток-Металл» осужден по части 3 статьи 30, пункта «б» части 2 статьи 204 УК РФ «Покушение на совершение коммерческого подкупа» к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Апелляционным определением Челябинского областного суда приговор оставлен без изменения.



В отношении ООО «Сток-Металл» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица».



Постановлением мирового судьи юридическому лицу назначен штраф в размере 1 млн. Постановление не вступило в законную силу.

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