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С начала года в Свердловской области было выявлено фальшивых банкнот почти на 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. В первой половине 2018 года в Свердловской области было изъято из обращения около 250 поддельных денежных знаков на сумму 956,9 тыс. руб. против 499 банкнот на 1 млн 378 тыс. руб. в прошлом. Об этом говорится в сообщении Уральского главного управления Центробанка России.



Крупные купюры подделывают чаще: c начала года в регионе обнаружено 180 банкнот по 5 000 руб., 1 000 руб. — 51 шт., 100 и 500 руб. — по 4 и 3 шт. соответственно. Впервые были обнаружены две поддельных банкноты номиналом 2 000 руб.



С начала года в Свердловской области из оборота было изъято 11 монет.



«Снижению активности фальшивомонетчиков способствует распространение безналичных платежей. Кроме того, почти все технические средства, используемые кредитными организациями при операциях по приёму и обработке денежных знаков, позволяют распознавать фальшивки. Вырос и уровень информированности населения о признаках подлинности банкнот Банка России», — отметил начальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.



В июне 2018 года Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах. Новый сервис позволяет ознакомиться с денежными знаками, изучить их дизайн и защитные признаки, а также получить необходимую информацию для проверки их подлинности без специального оборудования. Мобильное приложение «Банкноты России» доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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