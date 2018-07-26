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На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет второй этап опрессовок
26 июль 2018 (15:43)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. 31 июля 2018 года в Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок тепловых сетей. Об этом сообщает Центральная диспетчерская служба города.
Согласно опубликованному графику, в домах, подключенных к сетям АО «ЕТК», горячую воду будут отключать по ночам с 31 июля по 3 августа.
«С 23.00 часов 31 июля 2018 года до 07.00 часов 01 августа 2018 года проводятся гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через подающий трубопровод с прекращением горячего водоснабжения. Со 2 августа 2018 года с 00.00 до 06.00 часов и 3 августа 2018 года с 00.00 до 06.00 часов проводятся гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей до ЦТП и ИТП зданий повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.
Кроме того, горячей воды не будет днем 3 августа до 17.00.
«До начала испытаний температура горячей воды будет понижена и восстановлена после проведения испытаний. В начальный период после гидравлических испытаний подача горячей воды возможна с пониженным давлением и температурой», — добавляют в диспетчерской службе.
В этом году график опрессовок в Екатеринбурге был изменен из-за чемпионата мира по футболу: первый этап провели раньше обычного, а второй — позже.
Согласно опубликованному графику, в домах, подключенных к сетям АО «ЕТК», горячую воду будут отключать по ночам с 31 июля по 3 августа.
«С 23.00 часов 31 июля 2018 года до 07.00 часов 01 августа 2018 года проводятся гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через подающий трубопровод с прекращением горячего водоснабжения. Со 2 августа 2018 года с 00.00 до 06.00 часов и 3 августа 2018 года с 00.00 до 06.00 часов проводятся гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей до ЦТП и ИТП зданий повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.
Кроме того, горячей воды не будет днем 3 августа до 17.00.
«До начала испытаний температура горячей воды будет понижена и восстановлена после проведения испытаний. В начальный период после гидравлических испытаний подача горячей воды возможна с пониженным давлением и температурой», — добавляют в диспетчерской службе.
В этом году график опрессовок в Екатеринбурге был изменен из-за чемпионата мира по футболу: первый этап провели раньше обычного, а второй — позже.
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