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По итогам II квартала чистая прибыль Mail.ru Group по МСФО сократилась на 76,4%

УрБК, Москва, 26.07.2018. Во II квартале 2018 года выручка Mail.ru Group по МСФО выросла на 30,2% — до 17,077 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчетность компании.



Чистая прибыль упала на 76,4% — до 633 млн руб. Показатель EBITDA снизился на 13,3% — до 3,659 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась с 32,2% до 21,4%.



Выручка от рекламы выросла на 37%, составив 7,294 млрд руб., а доля мобильной рекламы составляет 64% от общей выручки социальных сетей.



Выручка «ВКонтакте» увеличилась на 59% — до 4,364 млрд руб. Delivery Club увеличил выручку на 26% — до 442 млн руб.



Выручка от MMO-игр выросла на 38% — до 5,325 млрд руб. Доля доходов на международном рынке составила 63% всей выручки от MMO. Доля международной выручки от игр в общем объеме выручки компании составляет до 20%.

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