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В День города в Академическом районе Екатеринбурга пройдет фестиваль «Путевка в лето»
26 июль 2018 (15:04)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 18 августа в рамках празднования Дня города состоится фестиваль «Путевка в лето». Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
«Окунуться в атмосферу настоящего летнего отдыха станет возможным на Дне города одного из самых перспективных и высокоразвитых районов Екатеринбурга. Центр Академического превратится в жаркий курорт с шезлонгами, золотым песком и пляжными зонтами. На большой сцене выступят множество талантливых коллективов и популярных групп Екатеринбурга, а хэдлайнерами праздника станут группа «Звери» и Светлана Лобода», — рассказали в пресс-службе.
Фестиваль «Добрососедство» в этом году назван «Путевка в лето» не случайно. На сцене будет проведено множество розыгрышей, а главным призом станет путёвка в лето для всей семьи от TEZ tour.
Весь день с 13.00 до 21.00 гостей ждет множество развлечений: вело- и мотошоу, стена совместного творчества, маркет-ярмарка летних продуктов и зона пикника, где будет возможность продегустировать свежеприготовленные блюда вместе со своими друзьями и соседями.
Каждый житель Академического сможет стать звездой праздника и сняться в видеоролике, который будет транслироваться с главной сцены. Также на фестивале будет представлен новый формат консультаций под названием «Фестиваль ипотек», где все желающие смогут получить всю необходимую информацию или даже оформить ипотеку прямо на празднике по специальным условиям.
Гостей ждут квесты с интересными заданиями и экскурсии по новым домам района, яркие фотозоны, флэшмобы, пляжные развлечения: бадминтон, батуты, пляжный футбол и волейбол. Атмосфера карнавала, уличные артисты, музыканты, фокусники, жонглеры, ходулисты и оркестр — все это на фестивале Дня города в Академическом «Путевка в лето».
Подробности на сайте района.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Окунуться в атмосферу настоящего летнего отдыха станет возможным на Дне города одного из самых перспективных и высокоразвитых районов Екатеринбурга. Центр Академического превратится в жаркий курорт с шезлонгами, золотым песком и пляжными зонтами. На большой сцене выступят множество талантливых коллективов и популярных групп Екатеринбурга, а хэдлайнерами праздника станут группа «Звери» и Светлана Лобода», — рассказали в пресс-службе.
Фестиваль «Добрососедство» в этом году назван «Путевка в лето» не случайно. На сцене будет проведено множество розыгрышей, а главным призом станет путёвка в лето для всей семьи от TEZ tour.
Весь день с 13.00 до 21.00 гостей ждет множество развлечений: вело- и мотошоу, стена совместного творчества, маркет-ярмарка летних продуктов и зона пикника, где будет возможность продегустировать свежеприготовленные блюда вместе со своими друзьями и соседями.
Каждый житель Академического сможет стать звездой праздника и сняться в видеоролике, который будет транслироваться с главной сцены. Также на фестивале будет представлен новый формат консультаций под названием «Фестиваль ипотек», где все желающие смогут получить всю необходимую информацию или даже оформить ипотеку прямо на празднике по специальным условиям.
Гостей ждут квесты с интересными заданиями и экскурсии по новым домам района, яркие фотозоны, флэшмобы, пляжные развлечения: бадминтон, батуты, пляжный футбол и волейбол. Атмосфера карнавала, уличные артисты, музыканты, фокусники, жонглеры, ходулисты и оркестр — все это на фестивале Дня города в Академическом «Путевка в лето».
Подробности на сайте района.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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