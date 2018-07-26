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Во II квартале в Свердловской области сумма выданных микрозаймов выросла на 29,3%
26 июль 2018 (14:42)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. Во II квартале 2018 года в Свердловской области сумма выданных микрозаймов (займов «до зарплаты») составила 825,9 млн руб., увеличившись на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По данному показателю Средний Урал занимает четвертую позицию среди субъектов РФ после Москвы, Московской области и Краснодарского края.
В целом по России во II квартале 2018 года сумма выданных микрозаймов составила 26,3 млрд руб., увеличившись на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (21,2 млрд руб.).
«Суммы выданных микрозаймов продолжают стабильно расти, однако динамика их роста все-таки несколько ниже, чем в банковском необеспеченном кредитовании (потребительские кредиты и кредитные карты). Данная тенденция связана с востребованностью микрозаймов у определенных групп граждан. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высокорискованным сегментам заемщиков и при этом эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По данному показателю Средний Урал занимает четвертую позицию среди субъектов РФ после Москвы, Московской области и Краснодарского края.
В целом по России во II квартале 2018 года сумма выданных микрозаймов составила 26,3 млрд руб., увеличившись на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (21,2 млрд руб.).
«Суммы выданных микрозаймов продолжают стабильно расти, однако динамика их роста все-таки несколько ниже, чем в банковском необеспеченном кредитовании (потребительские кредиты и кредитные карты). Данная тенденция связана с востребованностью микрозаймов у определенных групп граждан. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высокорискованным сегментам заемщиков и при этом эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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