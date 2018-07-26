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Доля россиян, которые не могут заменить зарубежные лекарства, выросла до 11%

УрБК, Москва, 26.07.2018. За год доля россиян, которые не могут заменить импортные лекарства отечественными аналогами, выросла с 8% до 11%, следует из результатов опроса холдинга «Ромир».



Количество респондентов, которые нашли замену зарубежным лекарствам, за год сократилось с 24% до 8%. Каждый пятый опрошенный (21,5%) заявил, что смог найти замену лишь некоторым препаратам, еще 21,5% ― небольшому числу самых простых лекарств.



38% респондентов и не пытались перейти на российские препараты вместо зарубежных. Стоит отметить, что число таких респондентов по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. В 2017 году такой ответ выбрали всего 27%.



Аналитики «Ромира» предполагают, что рост этой группы респондентов в 2018 году связан с решением ГД РФ исключить запрет на импорт лекарств из законопроекта о контрсанкциях. Об этом стало известно в середине мая. Вопрос об ограничении ввоза препаратов из стран, поддержавших антироссийские санкции, обсуждался в течение всего последнего года.



«Очевидно, что на фоне этих дискуссий большое количество граждан заранее пыталось найти замену привычным препаратам. Однако после того, как пункт исключили из проекта документа, необходимость в этом отпала. Более того, данные опроса указывают на тревожную для российских производителей тенденцию. Те, кто пытался перейти на лекарства отечественного производства, за время поисков разочаровались в их качестве», ― комментирует ситуацию президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милёхин.



Только 4% из пытавшихся найти российские аналоги теперь считают отечественные лекарства более качественными, чем зарубежные, к которым они привыкли. Год таких респондентов было 17%. Количество тех, кто признает превосходство зарубежных препаратов, возросло с 23% до 59%. А вот группа респондентов, которая полагает, что качество импортных и отечественных лекарств идентично, напротив, сократилась ― с 60% до 36%.

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