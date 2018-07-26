Новости дня

Виталий Калугин: В случае повышения пенсионного возраста пожилым людям будет сложно получить кредит

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. Гражданам, достигшим 55-60 лет, в случае повышения пенсионного возраста будет сложнее получать кредиты в банках. Об этом рассказал УрБК генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.



«Думаю, пожилых людей будут кредитовать только тогда, когда они уже выйдут на пенсию. Тех граждан, которым пенсию отодвинут, скорее всего, кредитовать не будут, потому что они войдут в зону риска потери текущего дохода. Дело в том, что в нашей экономике для таких людей работы в достаточном объеме нет», — пояснил эксперт.



При этом, по словам В. Калугина, меры, которые государство пытается принять для защиты трудовых прав людей предпенсионного возраста, могут быть реализованы только при условии существенного изменения трудового законодательства. Но и в этом случае они вряд ли дадут ощутимый эффект: если за увольнение таких граждан введут ответственность вплоть до уголовной, предпринимателям проще будет просто не нанимать работников старше определенного возраста.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: