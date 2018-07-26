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ЕВРАЗ подарил детскому саду в Нижнем Тагиле спортивную площадку

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. ЕВРАЗ помог оборудовать площадку для занятий спортом дошкольников в детском саду № 66 МАДОУ «Радость». Проект победил в грантовом конкурсе компании «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Нижнем Тагиле. Как сообщает пресс-служба предприятия, инвестиции составили 400 тыс. руб.



Современная площадка появилась на месте заброшенного бассейна, который около 40 лет не использовался и представлял опасность для воспитанников. На площадке в 200 кв. м. демонтировали старые железобетонные и металлические конструкции, забетонировали, постелили безопасное резиновое покрытие, установили шведские стенки, лавки, кольца, брусья, турники, лабиринт, баскетбольное кольцо.



«Идея построить спортивную площадку в детском саду появилась давно, но реализовать планы не удавалось. Благодаря ЕВРАЗ НТМК наши дети теперь имеют возможность заниматься спортом на современном оборудовании», — рассказала директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова.



Проект по строительству новой площадки разработали волонтеры проектно-конструкторского института «Ником-проект» ЕВРАЗ НТМК совместно с представителями детского сада. Помимо этого, металлурги оказывают детскому учреждению постоянную шефскую помощь.



Конкурс грантов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» возобновился в Нижнем Тагиле в 2017 году. Гранты получили 16 социальных проектов, направленных на развитие культурных ценностей, образовательную деятельность и профориентацию молодежи, спорт и здоровый образ жизни, благоустройство города, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Старт следующего этапа конкурса запланирован на сентябрь 2018 года.

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