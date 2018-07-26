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В Екатеринбурге уничтожат 640 контрафактных кукол Барби

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. По решению Ленинского суда г. Екатеринбурга партия кукол Барби, принадлежащая ООО «Лиза», в ближайшее время будет уничтожена. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В феврале этого года на таможенный пост в Екатеринбурге была подана декларация на детскую игрушку — куклу с тематическими принадлежностями. Декларантом товара являлось ООО «Лиза». Каждая кукла — всего 640 шт. — была в индивидуальной упаковке с изображениями куклы компании «Маттел, Инк» из серии «Невероятная жизнь Барби. Руководство по стилю 2011».



Согласно заключению эксперта, куклы Барби не соответствовали оригинальной продукции. Так, на упаковке отсутствовало обозначение «MATTEL», не было юридической информации о принадлежности прав на интеллектуальную собственность и информации для потребителя. Отсутствовали разрешительные документы на право использования ООО «Лиза» объектов авторского права. Этот товар предназначался для реализации. По выявленным нарушениям было возбуждено дело об административном правонарушении.



Постановлением судьи Ленинского района Екатеринбурга ООО «Лиза» признано виновным в совершении административного правонарушения за нарушение авторских прав, выразившееся во ввозе экземпляров произведений в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах.



Представитель «Лизы» обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, ссылаясь на недоказанность и недопустимость экспертизы в качестве доказательства по делу. Суд апелляционной инстанции счел заключение эксперта полным и достаточным, оно было признано доказательством по делу. ООО «Лиза» назначено предупреждение, а изъятый товар в соответствии с требованиями закона будет уничтожен.

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