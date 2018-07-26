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Количество двухуровневых квартир, выставленных на продажу в Челябинске, выросло почти в 4 раза

УрБК, Челябинск, 26.07.2018. Число двухуровневых квартир, выставленных на продажу в Челябинске, с начала года резко выросло, подсчитали специалисты сервиса по выбору недвижимости N1.RU.



В настоящее время на продажу выставлено 15 таких объектов, а в начале года на рынке недвижимости было только 4 двухуровневые квартиры. Таким образом, за полгода число объектов выросло в 3,75 раз.



Самый дорогой объект недвижимости расположен в центре Челябинска. Площадь квартиры — 200 кв. м., цена — 10 млн руб. Самые дешевые двухуровневые квартиры — в микрорайоне Новосинеглазово. Площадь одной из них — 120, второй — 180 кв. м., цена — около 3 млн руб. за каждую.



«Двухуровневые квартиры — это штучный товар на рынке жилья. Как правило, их отличают большие площади и также высокий чек за коммунальные услуги. Если в такой квартире не живет большая семья, то владение таким объектом очень непрактично. Кроме того, интерес обеспеченных людей сейчас сместился в сегмент элитной загородной недвижимости», — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.



Ранее аналитики N1.RU сообщали, что самая дорогая недвижимость в Челябинске — загородные дома на первой линий озер Увильды, Смолино и Кумкуль. Сейчас конкуренцию им составили два особняка, стоимость которых — 100 млн руб.

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