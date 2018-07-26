Кризис

В июне совокупный объем выданных кредитов в России увеличился на 38%

В июне 2018 года в России было выдано 2,97 млн новых кредитов общим объемом свыше 663,26 млрд руб. (3,05 млн кредитов на 479,27 млрд руб. годом ранее). По сравнению с июнем прошлого года количество выданных кредитов снизилось на 2%, а объемы кредитования выросли на 38%, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Лидером по темпам роста в июне 2018 года стал сегмент ипотеки. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июне 2018 года, выросло на 41% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов увеличились на 54%. В указанный период было выдано 104,39 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 211,36 млрд руб., годом ранее — 74,06 тыс. кредитов на 137,69 млрд руб. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 9%: с 1,86 до 2,02 млн руб.



Высокие темпы роста продолжает показывать сегмент кредитных карт. Количество новых кредитных карт выросло в годовом отношении на 15%, сумма одобренных лимитов выросла на 50%. В июне нынешнего года было выдано 822,50 тыс. карт с общим лимитом 59,88 млрд руб., год назад было выдано 712,36 тыс. кредитов на 39,85 млрд руб. Средний лимит по карте вырос на 30%: с 56 до 73 тыс. руб.



Количество новых автокредитов выросло на 3%, объемы выдач увеличились на 14%. В июне было выдано 38,16 тыс. кредитов на 32,58 млрд руб., годом ранее банки выдали 37,01 тыс. кредитов на 28,58 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 11%: с 773 до 854 тыс. руб.



Количество потребительских кредитов, выданных населению в июне 2018 года, снизилось на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 32%. В июне было выдано 2 млн потребительских кредитов на 355,6 млрд руб. против 2,13 млн кредитов на 246,35 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного потребкредита вырос на 46%: со 121 до 178 тыс. руб.

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