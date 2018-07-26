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ЕВРАЗ запустил новую лаву на шахте «Ерунаковская-VIII»

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. Горняки шахты «Ерунаковская-VIII» начали добывать уголь из новой лавы 48-6. Запасы этого выемочного участка составляют 2,9 млн тонн коксующегося угля ценной марки ГЖ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Лава 46-6 расположена на глубине более 500 метров. Забой оснащен современным высокопроизводительным очистным оборудованием фирмы «Joy», с помощью которого горняки планируют ежемесячно добывать 250-300 тыс. тонн угля в зависимости от горно-геологических условий.



Впервые для дегазации выемочного участка на шахте применили станок направленного бурения — VLD-1000 австралийского производства. Новое оборудование позволяет бурить длинные скважины под разным углом падения пласта, добиваясь высоких объемов извлечения метана. Всего для дегазации лавы 48-6 горняки пробурили 10 скважин, их которых извлекли 4,5 млн кубометров метана.



Добывать уголь из лавы 48-6 будет бригада Александра Ляне участка по добыче угля № 1. В ближайшее время горняки планируют выдавать на-гора около 9 тыс. тонн в сутки. В дальнейшем планируют увеличить суточную нагрузку на забой до 14 тыс. тонн.



Шахта «Ерунаковская-VIII» — самое молодое угледобывающее предприятие Распадской угольной компании ЕВРАЗа и одно из самых высокотехнологичных в Кузбассе. Горняки отрабатывают запасы в сложных горно-геологических условиях с помощью передовой техники ведущих мировых и отечественных производителей. В 2014 году бригада Александра Ляне выдала на-гора 2,5 млн тонн угля за год, что соответствует проектной мощности предприятия. В 2017 году впервые этот добычной коллектив добыл 3 млн тонн «черного золота».



Уголь марки ГЖ шахты «Ерунаковская-VIII» перерабатывается на Центральных обогатительных фабриках «Кузнецкая» и «Абашевская». Потребителями готового концентрата являются металлургические предприятия ЕВРАЗа, а также сторонние российские и зарубежные металлургические компании.

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