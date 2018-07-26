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Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения порядка закупок в двух медицинских учреждениях города

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» и МБУ «Центральная городская больница № 7». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» провело электронный аукцион на поставку питьевой воды для центра. В извещении о его проведении отсутствовала информация о наличии у организаций инвалидов преимущества в отношении предлагаемой цены контракта. Между тем постановлением правительства РФ от 15.04.2014 № 341 установлен перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов. В него входит и закупка питьевой воды.



Кроме того, в нарушение закона о контрактной системе доля закупок медицинского учреждения у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций составляла 11,9%. Законом установлена норма 15% совокупного годового объема закупок.



Прокуратура района внесла в адрес главного врача МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» представление. По результатам его рассмотрения специалист по контрактной службе и инженер по медицинскому обслуживанию привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора и замечания соответственно. В отношении главного врача возбуждено административное дело по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ «Утверждение конкурсной документации с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» и части 11 статьи 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Главный врач перинатального центра оштрафован на 28 тыс. руб.



В деятельности МБУ «Центральная городская больница № 7» выявлены нарушения сроков размещения информации и документов в единой информационной системе в сфере закупок, нарушение порядка разъяснения положений аукционной документации, а также сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика.



Прокуратура в адрес главного врача медицинского учреждения внесла представление. По результатам его рассмотрения юрисконсульту, ведущему бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера объявлен выговор, а ведущий бухгалтер привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ «Нарушение порядка ведения реестра контрактов», части 6 статьи 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ему назначен штраф 70 тыс. руб.

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