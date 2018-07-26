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ЮУТПП помогает предприятиям в получении субсидий и права участия в госзакупках

УрБК, Челябинск, 26.07.2018. Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП) включена в работу по подтверждению производства промышленной продукции на территории РФ и выдаче соответствующих сертификатов и актов экспертизы. Предприятиям, получившим данные документы, предоставляются субсидии и возможность участия в государственных и муниципальных закупках, сообщает пресс-служба ЮУТПП.



Выдача документов для целей подтверждения производства промышленной продукции на территории России осуществляется в рамках реализации постановления правительства РФ (№ 719 от 17 июля 2015 года). Данными полномочиями наделены 40 территориальных торгово-промышленных палат России (из 179 существующих), в том числе Южно-Уральская ТПП.



«В настоящее время мы выдали уже 60 актов экспертизы и сертификатов СТ-1, подтверждающих локализацию продукции на территории РФ. Заявки поступают от предприятий Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Выдаваемые ЮУТПП документы являются основанием для предоставления Минпромторгом заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ и внесения предприятия в реестр российских производителей, для которых предусмотрены различные субсидии и льготы, открыт доступ к участию в государственных и муниципальных закупках», — рассказала начальник отдела оформления сертификатов происхождения ЮУТПП Елена Дегтярева.



Консультирование предприятий по вопросам оформления сертификатов происхождения осуществляется в ЮУТПП по тел.: (351) 264-54-88, 265-54-60, 263-46-59.

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