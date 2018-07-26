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В Екатеринбурге доходность от аренды квартиры достигает 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. В I полугодии 2018 года доходность от сдачи в аренду квартиры в Екатеринбурге достигла 7,6%, следует из отчета аналитического центра ЦИАН.



Для анализа ЦИАН сравнил соотношение между стоимостью продажи типовой квартиры и ее ставкой аренды. Сравнение проводилось по объявлениям, впервые опубликованным в I полугодии 2018 года. Рейтинг составлялся по административным районам городов.



По данным аналитиков, наибольшую доходность в Екатеринбурге могут получить владельцы квартир в Октябрьском районе (7,6%). Следом идет недвижимость в Орджоникидзевском районе (7,1%), Чкаловском (7%), Кировском (6,9%), Железнодорожном (6,6%), Верх-Исетском (6,3%). Самый низкий показатель в Ленинском районе — 5,6%.



«Средняя доходность аренды квартир в региональных центрах (России — прим. ред.) в настоящее время составляет 6,81%. Это почти на 1 процентный пункт выше, чем средний процент по депозитам (5,98%), но нужно иметь в виду, что реальные затраты арендодателей также включают расходы на выплату налога на недвижимость, а в ряде случае и часть коммунальных платежей», ― уточняют аналитики ЦИАН.

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