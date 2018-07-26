Новости дня
На ММК прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту
26 июль 2018 (10:26)
УрБК, Челябинск, 26.07.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) прошло объектовое специальное учение (соревнования) по пожарно-прикладному спорту на лучшее нештатное звено пожаротушения ПАО «ММК». Об этом сообщает управление информации и общественных связей предприятия.
Ежегодные состязания проводились в соответствии с планом основных мероприятий ПАО «ММК» по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности на 2018 год. Цель состязаний огнеборцев — проверка наличия и готовности нештатных звеньев пожаротушения ПАО «ММК» к действиям при угрозе и возникновении пожара, активизации роли в обеспечении пожарной безопасности организации.
В состязаниях приняли участие 56 команд, представлявших различные подразделения комбината и организации Группы ПАО «ММК». По результатам состязаний лучшим нештатным аварийно-спасательным звеном пожаротушения среди структурных подразделений ПАО «ММК» был признан боевой расчет паровоздуходувной электростанции. Второе место у прошлогоднего победителя — цеха эксплуатации, третье место у южного блока производства металла с покрытием. Звенья, ставшие призерами в командном первенстве, награждены денежными премиями. Победителю также достался переходящий кубок. В состязаниях огнеборцев обществ Группы ПАО «ММК» первое и второе место который год подряд заняли боевые расчеты ООО «Шлаксервис» и ООО «Автотранспортное управление», замкнул призовую тройку боевой расчет ООО «Механоремонтный комплекс».
Отдельно денежными премиями награждены участники — победители в отдельных видах упражнений. Так отмечено звено ПВЭС, занявшее первое место в упражнении по боевому развёртыванию с результатом 17,84 секунды, в составе: старшего машиниста А.А. Гайнитдинова, машиниста И.Х. Валеева, машиниста С.И Максимова, машиниста А.А. Шерстобитова. Кроме того, машинист С.И Максимов поощрен за первое место в упражнении по тушению горящей жидкости с результатом 8,67 секунды и за первое место в упражнении на этапе 100-метровой полосы с результатом 22 секунды.
Ежегодные состязания проводились в соответствии с планом основных мероприятий ПАО «ММК» по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности на 2018 год. Цель состязаний огнеборцев — проверка наличия и готовности нештатных звеньев пожаротушения ПАО «ММК» к действиям при угрозе и возникновении пожара, активизации роли в обеспечении пожарной безопасности организации.
В состязаниях приняли участие 56 команд, представлявших различные подразделения комбината и организации Группы ПАО «ММК». По результатам состязаний лучшим нештатным аварийно-спасательным звеном пожаротушения среди структурных подразделений ПАО «ММК» был признан боевой расчет паровоздуходувной электростанции. Второе место у прошлогоднего победителя — цеха эксплуатации, третье место у южного блока производства металла с покрытием. Звенья, ставшие призерами в командном первенстве, награждены денежными премиями. Победителю также достался переходящий кубок. В состязаниях огнеборцев обществ Группы ПАО «ММК» первое и второе место который год подряд заняли боевые расчеты ООО «Шлаксервис» и ООО «Автотранспортное управление», замкнул призовую тройку боевой расчет ООО «Механоремонтный комплекс».
Отдельно денежными премиями награждены участники — победители в отдельных видах упражнений. Так отмечено звено ПВЭС, занявшее первое место в упражнении по боевому развёртыванию с результатом 17,84 секунды, в составе: старшего машиниста А.А. Гайнитдинова, машиниста И.Х. Валеева, машиниста С.И Максимова, машиниста А.А. Шерстобитова. Кроме того, машинист С.И Максимов поощрен за первое место в упражнении по тушению горящей жидкости с результатом 8,67 секунды и за первое место в упражнении на этапе 100-метровой полосы с результатом 22 секунды.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На ММК состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту
- «Уралвагонзавод» полностью соответствует требованиям пожарной безопасности
- На КУЛЗе организовали соревнования по пожарно-прикладному спорту
- Корпорация УВЗ вложила в 2014 году 1 млн рублей в модернизацию противопожарной системы
- В ОАО «СТЗ» прошел конкурс пожарных расчетов