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Кубок Урала: магнитогорцы — в числе победителей

В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» прошли соревнования по маунтинбайку в дисциплине DH (скоростной спуск) — третий этап «Кубка Урала-2018», сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Участники соревновались в личном зачете и в четырех категориях: женщины, юниоры — 16-18 лет и младше (2000 г.р. и младше), мастера — 30 лет и старше (1988 г.р. и старше), элита.



Магнитогорские спортсмены завоевали призовые места. Дмитрий Аглиев стал первым в категории «юниоры», а у Дениса Трухина — «золото» в категории «мастера».



Соревнования по маунтинбайку DH «Кубок Урала-2018» проводятся в пять этапов. За каждый этап спортсмен получает очки согласно занятому в своей категории месту. По результатам пяти этапов определяется абсолютный победитель «Кубка Урала-2018», набравший наибольшее количество очков в своей категории.

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