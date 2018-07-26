Дайджест
Кубок Урала: магнитогорцы — в числе победителей
26 июль 2018 (10:23)
В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» прошли соревнования по маунтинбайку в дисциплине DH (скоростной спуск) — третий этап «Кубка Урала-2018», сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Участники соревновались в личном зачете и в четырех категориях: женщины, юниоры — 16-18 лет и младше (2000 г.р. и младше), мастера — 30 лет и старше (1988 г.р. и старше), элита.
Магнитогорские спортсмены завоевали призовые места. Дмитрий Аглиев стал первым в категории «юниоры», а у Дениса Трухина — «золото» в категории «мастера».
Соревнования по маунтинбайку DH «Кубок Урала-2018» проводятся в пять этапов. За каждый этап спортсмен получает очки согласно занятому в своей категории месту. По результатам пяти этапов определяется абсолютный победитель «Кубка Урала-2018», набравший наибольшее количество очков в своей категории.
Участники соревновались в личном зачете и в четырех категориях: женщины, юниоры — 16-18 лет и младше (2000 г.р. и младше), мастера — 30 лет и старше (1988 г.р. и старше), элита.
Магнитогорские спортсмены завоевали призовые места. Дмитрий Аглиев стал первым в категории «юниоры», а у Дениса Трухина — «золото» в категории «мастера».
Соревнования по маунтинбайку DH «Кубок Урала-2018» проводятся в пять этапов. За каждый этап спортсмен получает очки согласно занятому в своей категории месту. По результатам пяти этапов определяется абсолютный победитель «Кубка Урала-2018», набравший наибольшее количество очков в своей категории.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать