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Участников аукциона правительства Челябинской области оштрафовали на 700 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 26.07.2018. ООО «ЭРА», ООО СК «МАГМА», ООО «Тотачи-Сервис» оштрафованы на сумму более 700 тыс. руб. за создание картеля для участия в аукционе на техобслуживание автопарка управделами губернатора и правительства Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.



«ООО «Тотачи Сервис», заведомо зная о том, что у ООО СК «МАГМА» и ООО «ЭРА» отсутствуют необходимые для заключения с ними контрактов документы, и их заявки будут отклонены, устанавливало свое ценовое предложение сразу после ценовых предложений добросовестных участников аукциона (ООО «УТЦ», ООО «Сейхо Моторс Сервис Ист»)», — говорится в сообщении.



В свою очередь, ООО «ЭРА» и ООО СК «МАГМА» снижали цену до тех пор, пока их конкуренты, незадействованные в картеле, не отказались от участия в аукционе. В итоге победителем аукциона признано ООО «Тотачи-Сервис».



Комиссия Челябинского УФАС России признала ООО «ЭРА», ООО СК «МАГМА» и ООО «Тотачи-Сервис» нарушившими закон о защите конкуренции. В апреле 2018 года Восемнадцатый арбитражный суд подтвердил законность вынесенного Челябинским УФАС России решения в отношении ООО «ЭРА», ООО СК «МАГМА» и ООО «Тотачи-Сервис».

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